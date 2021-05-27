На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий

Сьогодні, 27 травня, поблизу Новотошківського загинув український військовий внаслідок ворожого обстрілу окупантів.

За даними прес-центру оперативно-тактичного угруповання Північ, сьогодні бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл українських позицій неподалік населеного пункту Новотошківське.

Внаслідок снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав смертельного кульового поранення.

Водночас на обстріл окупантів наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про порушення з боку незаконних збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі

26 травня російсько-окупаційні війська п’ять разів порушували режим припинення вогню.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки, Причепилівки, Красногорівки та Павлополя.

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Джерело: ОТУ Північ