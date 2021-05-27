Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера на Донбассе

Стало известно имя военнослужащего, погибшего под Новоташковским 27 мая.

Им оказался военный родом из Хмельницкой области Максим Полевой. Ему было всего 37 лет.

Александр проживал в селе Наркевической ОТО Волочисского района. Дома его ждали жена и дети.

Как сообщали в штабе ООС, в результате вражеского снайперского огня Максим Полевой получил ранения, не совместимые с жизнью.

В ближайшее время его тело вернут домой родным.

Нарушение тишины на Донбассе

Только за минувшие выходные, 21-23 мая, на Донбассе зафиксировали более 800 нарушений режима прекращения огня.

В отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, отмечается, что большинство (601) нарушений произошло в Донецкой области.

В Луганской области зафиксировали 235 нарушений.