На выходных 29-30 мая украинцев ждет похолодание. Дожди и грозы возможны на всей территории страны.
29 мая в западных, северных и части центральных областей температура воздуха составит +15-21°. Жители восточной части Украины могут рассчитывать на +24-28°.
В южной части Украины, а также в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях ожидается +20-25°.
Ветер 29 мая будет северным, северо-западным.
Снижение температуры воздуха 30 мая почувствуют и жители восточной части Украины.
29-30 мая в Киеве, когда в столице будут праздновать День города, ожидаются периодические дожди и +16-17°.
Прогноз погоды на лето 2021 в Украине
Погода в Украине летом 2021 будет нестабильной: ожидаются периоды жары и похолодания.
Июль удивит украинцев нехарактерным для этого месяца количеством осадков, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань.
Подробный прогноз погоды на лето 2021 в Украине читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Наталья Диденко