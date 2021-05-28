На выходных 29-30 мая украинцев ждет похолодание. Дожди и грозы возможны на всей территории страны.

29 мая в западных, северных и части центральных областей температура воздуха составит +15-21°. Жители восточной части Украины могут рассчитывать на +24-28°.

В южной части Украины, а также в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях ожидается +20-25°.

Ветер 29 мая будет северным, северо-западным.

Снижение температуры воздуха 30 мая почувствуют и жители восточной части Украины.

29-30 мая в Киеве, когда в столице будут праздновать День города, ожидаются периодические дожди и +16-17°.

Прогноз погоды на лето 2021 в Украине

Погода в Украине летом 2021 будет нестабильной: ожидаются периоды жары и похолодания.

Июль удивит украинцев нехарактерным для этого месяца количеством осадков, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань.

Подробный прогноз погоды на лето 2021 в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Наталья Диденко