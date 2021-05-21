Погода в Украине летом 2021 будет нестабильной, ожидаются периоды жары и похолодания, а июль удивит нехарактерным для этого месяца количеством осадков.

Такой прогноз погоды на лето озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Погода в июне

Первый летний месяц начнется приятным теплом, до 6 июня температура будет удерживаться на уровне +21-22°, а с этого числа резко поднимется до +32°.

Однако жаркими будут всего четыре дня, с 10 июня ожидается понижение температуры. А в 16-17 числах возможно похолодание. Ночная температура опустится до +10-12°, а дневная — до +19-20°.

Снова теплеть в стране начнет с 22 июня.

По его прогнозам, осадки просчитываются 2, 6-8, 18-19, 24-26 и 30 июня.

Погода в июле

В июле в Украине ожидаются сильные дожди и бури. Средняя температура месяца — +27-29°.

Украинцам стоит ждать ухудшения погоды в таких числах: 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 июля.

Как отмечает синоптик, во второй летний месяц может выпасть 45-50 мм дождя, что не характерно для этого периода.

Погода в августе

Август в Украине будет традиционно жарким. Столбики термометров будут подниматься до +35°.

С 17 числа стоит ждать похолодания, температура понизится до +26°.

Дожди возможны 2, 9-10, 15, 22, 25 и 29 августа.

Погода в Украине

Ежедневно наш сайт публикует новости о погоде в Украине.

В материалах можно найти прогнозы на день, на неделю, на месяц, а также какими будут погодные условия на праздники.

Подробнее о погоде в Украине читайте на Фактах ICTV.