На вихідних 29-30 травня на українців чекає похолодання. Дощі та грози можливі на всій території країни.

29 травня в західних, північних та частині центральних областей температура повітря становитиме +15-21°. Жителі східної частини України можуть розраховувати на +24-28°.

У південній частині України, а також у Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській областях очікується +20-25°.

Вітер 29 травня буде північним, північно-західним.

Зниження температури повітря 30 травня відчують і жителі східної частини України.

29-30 травня у Києві, коли в столиці відзначатимуть День міста, очікуються періодичні дощі та +16-17°.

Прогноз погоди на літо 2021 в Україні

Погода в Україні влітку 2021 буде нестабільною: очікуються періоди спеки та похолодання.

Липень здивує українців нехарактерною для цього місяця кількістю опадів, прогнозує народний синоптик Леонід Горбань.

Детальний прогноз погоди на літо 2021 в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Наталка Діденко