31 мая Служба безопасности Украины провела двухдневные антитеррористические тактико-специальные учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Заключительный этап тренировок прошел в прифронтовой Авдеевке.

Главная цель тренировок — проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.

Участники сборов учились нейтрализовать “диверсантов”.

Легенда учений: “враги” планировали осуществить диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и сбежать из города.

В то же время силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мер по выявлению и обезвреживанию “преступников”.

Обезвреживания террористических угроз: как прошли учения СБУ вблизи линии соприкосновения / 7 фотографий

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, ВСУ, штаба ООС, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Учения в Черном море

На днях СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря.

Участники тренировок учились выявлять и локализовать злоумышленников, освобождать заложников, а также ликвидировать потенциальные последствия чрезвычайных ситуаций.