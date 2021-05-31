31 травня Служба безпеки України провела дводенні антитерористичні тактико-спеціальні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі. Заключний етап тренувань пройшов в прифронтовій Авдіївці.

Головна мета тренувань – перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах ймовірної диверсійної та терористичної загроз.

Учасники зборів навчались нейтралізувати “диверсантів”.

Легенда навчань: “вороги” планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста.

Водночас силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження “злочинців”.

Знешкодження терористичних загроз: як пройшли навчання СБУ поблизу лінії зіткнення / 7 фотографий

Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, ЗСУ, штабу ООС, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Навчання у Чорному морі

Днями СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря.

Учасники тренувань вчились виявляти та локалізувати зловмисників, звільнювати заручників, а також ліквідовувати потенційні наслідки надзвичайних ситуацій.