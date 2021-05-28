Антитеррористические учения в метро Киева — как это выглядело

Служба безопасности Украины провела в метро Киева антитеррористические учения. По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метро и захватили заложников в вагоне метро.

В СБУ отметили, что тренировка состоялись в условиях, максимально приближенных к реальным.

Сначала привлеченные к учениям силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Киевской аварийно-спасательной службы ликвидировали пожар и эвакуировали пострадавших от взрыва.

Затем работники киевского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Красного Креста предоставили им экстренную медицинскую помощь.

Во время силовой фазы тренировок спецназовцы Альфа освободили заложников из вагона метро и задержали террористов.

— Основная цель учений — совершенствование навыков переговорного процесса, задержание преступников, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и эвакуация пострадавших в экстремальных условиях. Все субъекты борьбы с терроризмом справились с поставленными им задачами при проведении антитеррористической операции на объекте единой транспортной системы, — отметили в СБУ.

Теракт и захват заложников: как прошли учения СБУ в метро Киева / 12 фотографий

В тренировках принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, Красного Креста Украины.

В ведомстве добавили, что с начала года силовики получили пять заведомо ложных сообщений о минировании станций столичного метро. В результате открыли 15 уголовных производств по ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), в том числе по фактам, которые были в 2020 году.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по шести производствам, обвинительные акты уже направили в суд.

Учения в Черном море

Ранее СБУ провела антитеррористические учения в акватории Черного моря.

Участники учились выявлять и локализовать злоумышленников, освобождать заложников и ликвидировать потенциальные последствия чрезвычайных ситуаций.