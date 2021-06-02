Имеет все признаки операции спецслужб РФ: Данилов о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске прослеживается российский след.

Об этом он сообщил во время визита в Литовскую Республику.

— События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира. Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб. Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше, — отметил он.

По мнению Алексея Данилова, изменения в этой ситуации будут зависеть от совместных действий Украины и ее стратегических партнеров и от того, насколько страны будут сильными.

Секретарь СНБО убежден, что Украина и ее балтийские партнеры должны помочь становлению демократической Беларуси и быть едиными в сопротивлении российской гибридной агрессии.

Посадка самолета и задержание Протасевича

23 мая в Минске экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair и задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на его борту.

После таких действий ряд стран уже прекратили авиасообщение с Беларусью, в том числе и Украина, а в ЕС заявили, что готовят новые санкции против режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

В то же время Алексей Данилов, комментируя ранее этот инцидент, заявил, что власти Беларуси пересекли очередную красную линию в попытках подавить свободу слова, поэтому такие действия не могут оставаться без ответа.