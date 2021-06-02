Має всі ознаки операції спецслужб РФ: Данілов про примусову посадку літака Ryanair у Мінську

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, у примусовій посадці літака Ryanair у Мінську простежується російський слід.

Про це він повідомив під час візиту до Литовської Республіки.

– Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу. Захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції російських спецслужб. Вони здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі, – зазначив він.

На думку Олексія Данілова, зміни у цій ситуації залежатимуть від спільних дій України і її стратегічних партнерів та від того, наскільки країни будуть сильними.

Секретар РНБО переконаний, що Україна та її балтійські партнери повинні допомогти становленню демократичної Білорусі і бути єдиними у спротиві російській гібридній агресії.

Посадка літака і затримання Протасевича

23 травня у Мінську екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair і затримали білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на його борту.

Після таких дій низка країн вже припинили авіасполучення з Білоруссю, серед них і Україна, а в ЄС заявили, що готують нові санкції проти режиму самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Водночас Олексій Данілов, коментуючи раніше цей інцидент, заявив, що влада Білорусі перетнула чергову червону лінію у спробах придушити свободу слова, тому такі дії не можуть залишатися без відповіді.