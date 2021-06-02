С 4 июня для всех иностранцев, в том числе и для украинцев, будут действовать новые условия для въезда в Турцию.

Согласно обновленным правилам, для пересечения турецкой границы туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не более, чем за 72 часа до въезда в страну.

Также это могут быть результаты быстрого теста на антиген, сделанного в течение последних 48 часов.

Но если турист предоставит документ, выданный официальными органами, подтверждающий, что он сделал прививку по крайней мере за 14 дней до прибытия в Турцию или что он вылечился от болезни за последние шесть месяцев, то тест на коронавирус сдавать не нужно.

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Правила въезда в Турцию

Пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно было предъявлять результаты ПЦР-тестирования с 15 мая.

Но уже 1 июня стало известно о новых правилах въезда в Турцию, предусматривающих возвращение тестов. В то же время до 3 июня туристы все еще смогут попасть в страну по старым условиям.