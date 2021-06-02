З 4 червня для всіх іноземців, зокрема й для українців, діятимуть нові умови для в’їзду до Туреччини.

Згідно з оновленими правилами, для перетину турецького кордону туристи повинні будуть пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, зробленого не більше, ніж за 72 години до в’їзду в країну.

Також це можуть бути результати швидкого тесту на антиген, зробленого протягом останніх 48 годин.

Але якщо турист надасть документ, виданий офіційними органами, який підтверджує, що він зробив щеплення принаймні за 14 днів до прибуття в Туреччину або що він вилікувався від хвороби за останні шість місяців, то тест на коронавірус здавати не потрібно.

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Правила в’їзду в Туреччину

Пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно було пред’являти результати ПЛР-тестування з 15 травня.

Але вже 1 червня стало відомо про нові правила в’їзду в Туреччину, які передбачають повернення тестів. Водночас до 3 червня туристи все ще зможуть потрапити в країну за старими умовами.