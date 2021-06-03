Погода в Украине на выходных 5-6 июня будет солнечной на большинстве территории страны. Только жителей Востока ждут грозовые дожди.

В субботу, 5 июня, на Севере в первый выходной день лета будет солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до +20°, ночью будет до +12°.

На Юге зонтики понадобятся жителям Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Теплее всего днем будет в Николаевской области – до 21°, ночью температура воздуха составит +13°.

На Востоке – дожди с грозой и до +19° днем и до +13° ночью.

На Западе – солнечно. Теплее всего днем будет в Закарпатской области – до +22°, ночная температура будет на уровне +11°.

В Центре пройдут дожди только в Полтавской области. Днем синоптики прогнозируют до +20°, ночью – до +12°.

В столице тоже существенных осадков не предвидится. Днем температура воздуха прогреется до +20°, ночью термометры покажут +12°.

В воскресенье, 6 июня, на Севере дожди затронут Сумскую область. Дневная температура составит до +22°, ночная – до +13°.

На Юге осадки продолжатся в Запорожской области. Днем теплее всего будет в Одесской области – до +23°, а ночью в Крыму – до +13°.

На Востоке в воскресенье синоптическая ситуация не изменится – грозы и +22° днем, +12° ночью.

На Западе снова теплее всего днем будет в Закарпатской области – +23°, ночная температура будет до +11°.

В Центре синоптики опять прогнозируют грозы в Полтавской области. Дневная температура составит до +22°, ночная – до +12.

В Киеве – солнечно и +22° днем, +13° ночью.

Прогноз погоды на лето 2021 в Украине

Погода летом 2021 точно не будет слишком жаркой, поскольку поверхность земли уже достаточно остыла и ей нужно определенное время, чтобы нагреться.

Однако в июле украинцев ждут так называемые тропические ночи, когда температура воздуха будет выше +22°.

Подробнее с прогнозом погоды на лето 2021 в Украине можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.