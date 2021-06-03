Погода в Україні на вихідних 5-6 червня буде сонячною на більшості території країни. Лише на жителів Сходу чекають грозові дощі.

У суботу, 5 червня, на Півночі в перший вихідний день літа буде сонячно. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +20°, уночі буде до +12°.

На Півдні парасольки знадобляться жителям Херсонської, Запорізької областей та Криму. Найтепліше буде вдень у Миколаївській області – до 21°, уночі температура повітря становитиме +13°.

На Сході – дощі з грозою й до +19° удень та до +13° уночі.

На Заході – сонячно. Найтепліше вдень буде в Закарпатській області – до +22°, нічна температура буде на рівні +11°.

У Центрі дощитиме тільки в Полтавській області. Удень синоптики прогнозують до +20°, уночі – до +12°.

У столиці теж істотних опадів не передбачається. Удень температура повітря прогріється до +20°, уночі термометри покажуть +12°.

У неділю, 6 червня, на Півночі дощі зачеплять Сумську область. Денна температура становитиме до +22°, нічна – до +13°.

На Півдні опади продовжаться в Запорізькій області. Удень найтепліше буде в Одеській області – до +23°, а вночі в Криму – до +13°.

На Сході в неділю синоптична ситуація не зміниться – грози та +22° удень, +12° уночі.

На Заході знову найтепліше вдень буде в Закарпатській області – +23°, нічна температура буде до +11°.

У Центрі синоптики прогнозують грози в Полтавській області. Денна температура становитиме до +22°, нічна – до +12.

У Києві – сонячно та +22° удень, +13° уночі.

Прогноз погоди на літо 2021 в Україні

Погода влітку 2021 точно не буде надто спекотною, оскільки поверхня землі вже досить охолола і їй потрібен певний час, щоб нагрітися.

Однак у липні на українців чекають так звані тропічні ночі, коли температура повітря буде вище +22°.

Детальніше з прогнозом погоди на літо 2021 в Україні можна ознайомитись в матеріалі Фактів ICTV.