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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У Карпатах стався другий землетрус за тиждень

У Карпатах стався другий землетрус за тиждень

У Карпатах вдруге за тиждень зафіксували землетрус. Підземний поштовх стався 8 червня близько 16.20 у селі Пасічна  Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Магнітуда землетрусу становила 2,6 за шкалою Ріхтера – це зафіксували вимірювальні прилади у регіоні.

За даними ДСНС,  внаслідок підземних поштовхів ніхто не постраждав. Рятувальники не отримували звернень від громадян.

Землетрус у Карпатах

Ще один землетрус у Карпатах стався 5 червня. Тоді вимірювальні прилади зафіксували підземні поштовхи у селі Манява Богородчанського району (Івано-Франківська область).

Магнітуда землетрусу становила 2 – це слабкі відчутні поштовхи.

Перед цим землетрус в Україні фіксували у квітні. Тоді підземні поштовхи магнітудою 4,6 сталися у Румунії та поширилися на Одеську область.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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