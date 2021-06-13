Зеленский поздравил с освобождением Мариуполя от оккупантов 7 лет назад

Семь лет назад Мариуполь освободили от российских боевиков в ходе операции 13 июня.

Об этом знаковом событии сегодня написал президент Украины Владимир Зеленский.

Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинский в городе снова поднят Государственный флаг, — написал президент.

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Также Зеленский добавил, что сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке Украины: и на Востоке, и в Крыму.

Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное, — написал он.

Именно 13 июня в 2014 году силы сепаратистов в одном из важнейших городов Донбасса были подавлені, а на админзданиях снова запестрели украинские флаги.

Как проходило освобождение Мариуполя и готова ли украинская армия к деоккупации Донбасса, читайте на сайте Фактов ICTV.