Зеленський привітав зі звільненням Маріуполя від окупантів 7 років тому

Сім років тому Маріуполь звільнили від російських бойовиків в ході операції 13 червня.
Про цю знакову подію сьогодні написав президент України Володимир Зеленський.
Сім років тому українська армія звільнила Маріуполь від окупантів. Завдяки мужнім діям військових і незламній вірі українців у місті знову замайорів Державний прапор, – зробив допис в Інстаграмі президент.
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Також Зеленський додав, що синьо-жовті стяги мають з’явитися в кожному куточку України: і на Сході, і в Криму.
Ми в це щиро віримо й робимо для цього все можливе, – написав він.
Саме 13 червня у 2014 році сили сепаратистів в одному із найстратегічних міст Донбасу було придушено, а на адмінбудівлях знову замайоріли українські прапори.
Як відбувалося звільнення Маріуполя та чи готова українська армія до деокупації Донбасу, читайте на сайті Фактів ICTV.