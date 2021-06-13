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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Зеленський привітав зі звільненням Маріуполя від окупантів 7 років тому

бої за маріуполь

Сім років тому Маріуполь звільнили від російських бойовиків в ході операції 13 червня.

Про цю знакову подію сьогодні написав президент України Володимир Зеленський.

Сім років тому українська армія звільнила Маріуполь від окупантів. Завдяки мужнім діям військових і незламній вірі українців у місті знову замайорів Державний прапор, – зробив допис в Інстаграмі президент.

 

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Також Зеленський додав, що синьо-жовті стяги мають з’явитися в кожному куточку України: і на Сході, і в Криму.

Ми в це щиро віримо й робимо для цього все можливе, – написав він.

Саме 13 червня у 2014 році сили сепаратистів в одному із найстратегічних міст Донбасу було придушено, а на адмінбудівлях знову замайоріли українські прапори.

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Як відбувалося звільнення Маріуполя та чи готова українська армія до деокупації Донбасу, читайте на сайті Фактів ICTV.

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