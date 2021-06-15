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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Кулеба: Вывод войск РФ из Донбасса — гарантия безопасности за Северный поток-2

Кулеба

Украина будет вести борьбу против российского газопровода Северный поток-2 до последнего. Однако если запуск состоится, это прежде всего станет угрозой для безопасности. Поэтому вывод российских войск из Донбасса может стать гарантией безопасности. Об этом заявил Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Дайте альтернативу, дайте гарантию безопасности в той или иной форме. Вывод российских войск из Донбасса, например, деоккупация — это тоже своеобразная гарантия безопасности.

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