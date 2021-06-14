Оккупационная администрация Российской Федерации в Донецкой области препятствует передвижению абитуриентов на территорию, подконтрольную украинскому правительству. В настоящее время 60 тыс. выпускников 9 и 11 классов не могут принять участие во вступительной кампании в учебные заведения Украины.

Для подростков, которые достигли необходимого возраста и не успели получить украинский паспорт, единственной возможностью выезда и въезда в оккупированные территории есть паспорт РФ или паспорт так называемой ДНР.

По данному факту в Украине открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Виновным может грозить лишение свободы от 8 до 13 лет.

Кроме того, такие действия оккупантов противоречат ст. 50 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Воєнний злочин! Окупаційна влада РФ на Донеччині порушує право на освіту в умовах збройного конфлікту для 60 тис дітей-випускників 9 та 11 класів. Без «паспортів» квазі-республік їх переміщення з тимчасово окупованої території обмежене. — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 14, 2021

О том, что боевики не выпускают детей из ОРДЛО, ранее сообщала омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, на блокпосту Оленевка детей высаживают из автобусов вместе с родителями.

Омбудсмен обратилась за помощью к Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).