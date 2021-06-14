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Факты / Украина
Людмила Богданова |

С оккупированного Донбасса не выпускают 60 тыс. абитуриентов: открыто производство

ЗНО, школярі, абітурієнти

Оккупационная администрация Российской Федерации в Донецкой области препятствует передвижению абитуриентов на территорию, подконтрольную украинскому правительству. В настоящее время 60 тыс. выпускников 9 и 11 классов не могут принять участие во вступительной кампании в учебные заведения Украины.

Для подростков, которые достигли необходимого возраста и не успели получить украинский паспорт, единственной возможностью выезда и въезда в оккупированные территории есть паспорт РФ или паспорт так называемой ДНР.

По данному факту в Украине открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Виновным может грозить лишение свободы от 8 до 13 лет.

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Кроме того, такие действия оккупантов противоречат ст. 50 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

О том, что боевики не выпускают детей из ОРДЛО, ранее сообщала омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, на блокпосту Оленевка детей высаживают из автобусов вместе с родителями.

Омбудсмен обратилась за помощью к Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ).

Источник: Офис генпрокурора

Фото: УНИАН

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