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Факти / Україна
Людмила Богданова |

З окупованого Донбасу не випускають 60 тис. абітурієнтів: відкрито провадження

ЗНО, школярі, абітурієнти

Окупаційна адміністрація Російської Федерації в Донецької області перешкоджає пересуванню абітурієнтів на територію, підконтрольну українському уряду. Наразі 60 тис. випускників 9 та 11 класів не можуть взяти участь у вступній кампанії до навчальних закладів України.

Для підлітків, які досягли необхідного віку та не встигли отримати український паспорт, єдиною можливістю виїзду та в’їзду в окуповані території є паспорт РФ або паспорт так званої ДНР.

За цим фактом в Україні відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Винним може загрожувати позбавлення волі від 8 до 13 років.

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Крім того, такі дії окупантів суперечать ст. 50 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Про те, що бойовики не випускають дітей з ОРДЛО, раніше повідомляла омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, на блокпосту Оленівка дітей висаджують з автобусів разом з батьками.

Омбудсмен звернулася за допомогою до Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: УНІАН

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