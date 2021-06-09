Боевики “ДНР” нарушают права детей старше 14 лет, которые пытаются попасть на подконтрольную Украине территорию через линию разграничения.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и добавила, что оккупанты приняли решение ограничить выезд детей старше 14 лет, не имеющих паспорта Украины, РФ или “паспорта ДНР”.
Омбудсмен сообщила, что на блокпосту Оленевка детей, подпадающих под эту категорию, высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают из оккупированных территорий.
Из-за этого дети не смогут вовремя подать документы для участия во вступительной кампании в учреждения образования.
Денисова обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой обеспечить детям, проживающим на временно оккупированных территориях, их законное право на образование и свободу передвижения.
Поступление для детей с оккупированных территорий
Дети с временно оккупированных территорию могут поступить в украинские высшие учебные заведений по упрощенной системе и без украинского аттестата.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, а Факты ICTV узнали все подробности процедуры поступления для детей из Крыма и ОРДЛО.
Фото: Людмила Денисова
Источник: Людмила Денисова