Боевики “ДНР” нарушают права детей старше 14 лет, которые пытаются попасть на подконтрольную Украине территорию через линию разграничения.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и добавила, что оккупанты приняли решение ограничить выезд детей старше 14 лет, не имеющих паспорта Украины, РФ или “паспорта ДНР”.

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Омбудсмен сообщила, что на блокпосту Оленевка детей, подпадающих под эту категорию, высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают из оккупированных территорий.

Из-за этого дети не смогут вовремя подать документы для участия во вступительной кампании в учреждения образования.

Денисова обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой обеспечить детям, проживающим на временно оккупированных территориях, их законное право на образование и свободу передвижения.

Поступление для детей с оккупированных территорий

Дети с временно оккупированных территорию могут поступить в украинские высшие учебные заведений по упрощенной системе и без украинского аттестата.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, а Факты ICTV узнали все подробности процедуры поступления для детей из Крыма и ОРДЛО.

Фото: Людмила Денисова

Источник: Людмила Денисова