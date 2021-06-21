В понедельник православные чтят память великомученика Федора Стратилата.

21 июня — какой сегодня праздник

Среди международных и всеукраинских праздников в календаре на сегодня: День медицинского работника, День отца, Международный день скейтбординга, Международный день йоги и День работника службы контроля за регулируемыми ценами в Украине.

Ранее в этот день славяне отмечали Ивана Купала. Однако после перехода на Григорианский календарь, праздник перестал совпадать с самым длинным днем в году и был перенесен на 7 июля.

Самый длинный день в 2021 году наступит 21 июня 06:32 утра по Киеву. В этот день девушки гадают на суженого, а вечером молодежь прыгает через костер.

Что нельзя делать 21 июня

В день летнего солнцестояния следует избегать скандалов, нельзя плакать, унывать, играть с огнем и нарушать правила безопасности.

Не стоит также надевать темную одежду. А на столе должна быть только растительная пища.

По мнению астрологов, солнцестояние — это время, когда человек легче всего открывается всему новому и доброму. Лучше всего провести этот день на природе в компании самых близких: сходить в парк, выехать за город, устроить пикник.

Тому, кто хочет улучшить свое финансовое положение, рекомендовано заняться благотворительностью, не обязательно раздавать деньги, можно просто раздавать угощения.

Именины 21 июня

День ангела в этот летний день у Василия, Ефрема, Константина, Федора.

Считается, что небесный тезка оберегает человека по жизни от бед и неприятностей. Чтобы святой оберегал ребенка с самого рождения, малышу выбирают имя календаря именин.

Приметы на 21 июня

Сильная роса — быть солнечной погоде, склонились цветки картофеля — быть непогоде.

Дождливая и пасмурная погода в этот день говорит о том, что будет плохой урожай. Считается, что даже если солнце ненадолго спрячется за облаками, это означает, что хорошего урожая не ждать.

Звездное небо в ночь на 21 июня — будет много грибов в начале осени.

Если на рассвете загадать желание — оно обязательно сбудется.

Для привлечения денег и удачи в жизнь, в этот день нужно положить под дверь монету.

Встреча рассвета в день летнего солнцестояния сулит здоровье в течение года.

Настоящая летняя жара придет на территорию Украины 21 июня. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует повышение температуры до +28 +33 градусов и выше.