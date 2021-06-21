У понеділок православні вшановують пам’ять великомученика Федора Стратилата.

21 червня – яке сьогодні свято

Серед міжнародних і всеукраїнських свят в календарі на сьогодні: День медичного працівника, День батька, Міжнародний день скейтбордингу, Міжнародний день йоги і День працівника служби контролю за регульованими цінами в Україні.

Раніше цього дня слов’яни відзначали Івана Купала. Однак після переходу на Григоріанський календар, свято перестало співпадати з найдовшим днем у році і було перенесено на 7 липня.

Найдовший день у 2021 році настане 21 червня 6:32 ранку за Києвом. У цей день дівчата ворожать на судженого, а ввечері молодь стрибає через багаття.

Що не можна робити 21 червня

У день літнього сонцестояння слід уникати скандалів, не можна плакати, сумувати, грати з вогнем і порушувати правила безпеки.

Не варто також надягати темний одяг. А на столі повинна бути тільки рослинна їжа.

На думку астрологів, сонцестояння – це час, коли людина найлегше відкривається до всього нового і доброго. Найкраще провести цей день на природі в компанії найближчих: сходити в парк, виїхати за місто, влаштувати пікнік.

Тому, хто хоче поліпшити своє фінансове становище, рекомендовано зайнятися благодійністю, не обов’язково роздавати гроші, можна просто роздавати частування.

Іменини 21 червня

День ангела цього літнього дня у Василя, Єфрема, Костянтина, Федора.

Вважається, що наш небесний тезка оберігає нас по життю від бід і неприємностей. Щоб святий оберігав дитину з самого народження, малюкові вибирають ім’я з календаря іменин.

Прикмети на 21 червня

Сильна роса – бути сонячній погоді, схилилися квітки картоплі – бути негоді.

Дощова і похмура погода в цей день говорить про те, що буде поганий урожай. Вважається, що навіть якщо сонце ненадовго сховається за хмарами, це означає, що хорошого врожаю не чекати.

Зоряне небо в ніч на 21 червня – буде багато грибів на початку осені.

Якщо на світанку загадати бажання – воно обов’язково збудеться.

Для залучення грошей і удачі в життя, в цей день потрібно покласти під двері монету.

Зустріч світанку в день літнього сонцестояння обіцяє здоров’я протягом року.

Справжня літня спека прийде на територію України 21 червня. Синоптик Наталія Діденко прогнозує підвищення температури до +28 +33 градусів і вище.