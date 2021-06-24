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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Бориспіль увійшов до топ-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів

аеропорт Бориспіль

Міжнародний аеропорт Бориспіль вперше в історії посів 14-те місце у рейтингу найбільших летовищ Європи за кількістю пасажирів. Також він відновив вже 60% рейсів 2019 року.

Таким чином український аеропорт випередив аеропорти Відня, Риму, Лісабону, Афін, Мюнхену, Женеви, Цюриха, Мілана, Барселони, Брюсселя, Стокгольму, Варшави та ще понад 300 найбільших європейських летовищ.

За даними ACI Europe (Міжнародної рада аеропортів Європи), за чотири місяці 2021 року Бориспіль піднявся на 14-те місце в Європі та вперше в історії увійшов до топ-15.

Станом на травень цього року український аеропорт вже відновив 60% рейсів відносно показників 2019 року.

Тоді як країни-учасниці Євроконтролю (Європейська організація з безпеки аеронавігації) відновилися лише на 39%.

Голова наглядової ради підприємства Володимир Жмак зауважив, що нині очікують повноцінного відновлення авіасполучення з країнами Євросоюзу для активнішого зростання пасажиропотоку.

Джерело: Бориспіль

Фото: Depositphotos

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