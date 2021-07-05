Зеленский призвал открыть новые посольства в приоритетных странах

Президент Украины Владимир Зеленский призвал открывать посольства Украины в разных регионах мира и назначить новых амбициозных руководителей. Такую идею он озвучил во время выступления на форуме Украина 30. Международная политика.

— Мы должны развивать дипломатическое присутствие за рубежом с учетом реальных приоритетов, расширять географию наших посольств в различных регионах мира, должны быть назначены новые динамические, амбициозные, которые ничего не боятся, руководители, заполненные имеющиеся вакансии, прежде всего в приоритетных для нас государствах.

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