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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Зеленский призвал открыть новые посольства в приоритетных странах

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал открывать посольства Украины в разных регионах мира и назначить новых амбициозных руководителей. Такую идею он озвучил во время выступления на форуме Украина 30. Международная политика.

— Мы должны развивать дипломатическое присутствие за рубежом с учетом реальных приоритетов, расширять географию наших посольств в различных регионах мира, должны быть назначены новые динамические, амбициозные, которые ничего не боятся, руководители, заполненные имеющиеся вакансии, прежде всего в приоритетных для нас государствах.

Новость дополняется …

Фото: Офис президента

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