Президент України Володимир Зеленський закликав відкривати посольства України у різних регіонах світу та призначити нових амбітних керівників. Таку ідею він озвучив під час виступу на форумі Україна 30. Міжнародна політика.

– Ми маємо розбудовувати дипломатичну присутність за кордоном з урахуванням реальних пріоритетів, розширювати географію наших посольств у різних регіонах світу, мають бути призначені нові динамічні, амбітні, які нічого не бояться, керівники, заповнені наявні вакансії, насамперед у пріоритетних для нас державах.

Глава держави наголосив, що завдання кожного дипломата – посилювати економічну складову України за кордоном і налагоджувати військово-технічне співробітництво

Також Володимир Зеленський наголосив, що хоче підвищити престиж українського громадянства, щоб Україна стала привабливою країною для освіти, туризму та бізнесу.

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