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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский: Северный поток-2 — это оружие против Украины и Европы

Володимир Зеленський

Российский газопровод Северный поток-2 представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30. Международная политика.

— Введение его в эксплуатацию (Северного потока-2, — Ред.) — это не про экономику, это оружие против Украины, и уверен, это оружие против Европы. Это прямая политика безопасности ловушка для всех. Вся Европа должна объединиться, чтобы противостоять этой угрозе.

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Фото: Офис президента

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