Первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко заявил, что в Чернобыльской зоне можно выращивать кукурузу и перерабатывать ее в биогаз, а из биогаза производить электричество.

По словам Любченко, Украина имеет огромный энергетический потенциал по выращиванию и переработке сырья.

— Это такая сложная тройная переработка, которая добавляет стоимости гораздо больше, чем если просто поставить солнечную панель, которая является крайне неэффективной для выполнения функций энергетической безопасности государства, — сказал чиновник на четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.

В 2018 году в Припяти на территории Чернобыльской АЭС официально открыли солнечную электростанцию ​​Solar Chernobyl — 1 МВт.

Источник: НВ.Бизнес

Фото: Экономическая правда