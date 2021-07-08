Міністр економіки повідомив про можливість вирощування кукурудзи в Чорнобильській зоні

Перший віце-прем’єр – міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Чорнобильській зоні можна вирощувати кукурудзу і переробляти її на біогаз, а з біогазу виробляти електрику.

За словами Любченка, Україна має величезний енергетичний потенціал щодо вирощування і перероблення сировини.

– Це така складна потрійна переробка, яка додає доданої вартості набагато більше, ніж якщо просто поставити сонячну панель, яка є вкрай неефективною для виконання функцій енергетичної безпеки держави, – сказав посадовець на четвертій міжнародній конференції з питань реформ в Україні в Вільнюсі.

У 2018 році в Прип’яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl – 1 МВт.

Джерело: НВ.Бізнес

Фото: Економічна правда