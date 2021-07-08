7 июля в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева получил ранение полицейский. Известно, что пострадавший полицейский чувствует себя хорошо и сосредотачивается на восстановлении.

Об этом сообщил его коллега — Билошицкий Алексей, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

— Сергей чувствует себя хорошо! Фокусируется на восстановлении и уже хочет обратно на службу. Мотивированный, позитивный и настроен на победу. Мощный характер.

Ранее Билошицкий рассказывал, что пострадавшим патрульным оказался 27-летний Сергей Василенко. Он начал карьеру в Нацполиции в 2019 году, ранее был военнослужащим.

Ранение полицейский получил в руку — пуля пролетела сквозь дверь. Сейчас он уже перенес операцию в больнице имени Шалимова, однако ему еще долго нужно будет проходить реабилитацию.

Стрельба в Киеве

В среду, 7 июля, в Киеве произошла стрельба в Голосеевском районе. К мужчине пришли забирать квартиру, а он начал обороняться и ранил трех человек — двух гражданских и одного полицейского.

После этого владелец квартиры облил ее бензином и хотел поджечь. Правоохранители задержали киевлянина и уже сообщили о подозрении.

Источник: Билошицкий Алексей

Фото: Билошицкий Алексей