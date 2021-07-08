7 липня внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва отримав порання поліцейський. Наразі відомо, що постраждалий правоохоронець почувається добре та зосереджується на відновленні.

Про це повідомив його колега – Білошицький Олексій, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

– Сергій почуває себе добре! Фокусується на відновленні і вже хоче назад на службу. Вмотивований, позитивний і налаштований на перемогу. Потужний характер.

Раніше Білошицький розповідав, що постраждалим патрульним виявився 27-річний Сергій Василенко. Він розпочав кар’єру в Нацполіції у 2019 році, раніше був військовослужбовцем.

Поранення поліцейський отримав у руку – куля пролетіла крізь двері. Наразі він уже переніс операцію в лікарні імені Шалімова, однак йому ще довго потрібно буде проходити реабілітацію.

Стрілянина в Києві

У середу, 7 липня, у Києві сталася стрілянина в Голосіївському районі. До чоловіка прийшли забирати квартиру, а він почав оборонятися і поранив трьох людей – двох цивільних та одного поліцейського.

Після цього власник оселі облив її бензином і хотів підпалити. Правоохоронці затримали киянина та вже повідомили про підозру.

Джерело: Білошицький Олексій

Фото: Білошицький Олексій