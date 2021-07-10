Комиссии по иностранным языкам определили пороговые баллы ЕФВВ и ЕВИ

Пороговый балл за выполнение заданий единого вступительного экзамена по иностранным языкам для поступления в магистратуру во вступительной кампании 2021 равен 12 тестовым баллам.

Соответствующее решение приняли члены предметных профессиональных комиссий по иностранным языкам.

Все участники тестирования, результат которого равен или выше определенного балла смогут использовать результаты вступительного экзамена при поступлении на обучение по программам магистратуры.

Результаты единого вступительного экзамена по иностранным языкам по шкале 100-200 разместят в электронных кабинетах участников тестирования 10 июля.

Также участники тестирования смогут загрузить карточки результатов и скан-копии своих бланков ответов.

Тест единого вступительного экзамена по иностранному языку состоял из двух частей: чтение с 22 заданиями, а также использования языка с 20 заданиями.

На выполнение заданий теста давали 60 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое имел возможность получить участник тестирования, правильно выполнив все задания теста, составляет 42 баллам.

С 14 июля учебные заведения начнут прием заявлений. Процесс будет длится до 16 июля для поступающих по результатам творческих конкурсов, собеседований или вступительных экзаменов, и до 23 июля — для тех, кто подает документы на основе ВНО.

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