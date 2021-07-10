Комісії з іноземних мов визначили порогові бали ЄФВВ та ЄВІ

Пороговий бал за виконання завдань єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу в магістратуру у вступній кампанії 2021 року дорівнює 12 тестовим балам.

Відповідне рішення ухвалено членами предметних фахових комісій з іноземних мов.

Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений бал зможуть використовувати результати вступного іспиту при вступі на навчання за програмами магістратури.

Результати єдиного вступного іспиту з іноземних мов за шкалою 100–200 буде розміщено в електронних кабінетах учасників тестування 10 липня.

Також учасники тестування зможуть завантажити картки результатів і скан-копії своїх бланків відповідей.

Тест єдиного вступного іспиту з іноземної мови складався з двох частин: частини Читання, що містила 22 завдання, та частини Використання мови, що містила 20 завдань.

На виконання завдань тесту було відведено 60 хвилин. Максимальна кількість тестових балів, яку мав можливість отримати учасник тестування, правильно виконавши всі завдання тесту, дорівнює 42 балам.

З 14 липня навчальні заклади розпочнуть прийом заяв. Триватиме процес до 16 липня для тих, хто вступає за результатами творчих конкурсів, співбесід чи вступних іспитів, і до 23 липня – для тих, хто подає документи на основі ЗНО.

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