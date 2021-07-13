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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Не более 20 км/ ч: в Киеве уменьшили скорость электросамокатов

самокат, Київ

В Киеве все сервисы проката снизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч . Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

По его словам, снижение скорости было одним из положений Меморандума, который операторы проката самокатов подписали с городским советом. Ранее на самокатах можно было разгоняться до 35 км/ч.

Кроме того, компании должны ввести зоны, где движение вообще запрещается или ограничивается до 14 км/ч. Сейчас четыре из семи операторов выполнили это условие. Остальные сделают это в течение месяца.

Система электротранспорта самостоятельно останавливает его или снижает скорость после соответствующего GPS-сигнала.

Большинство сервисов уже частично обеспечили электросамокаты номерными знаками. По мнению заместителя председателя КГГА, выполнение договоренностей будет способствовать повышению безопасности киевлян во время передвижения по городу.

електросамокати правила руху

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Источник: КГГА

Фото: УНИАН

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