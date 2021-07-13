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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Не більше 20 км/год: у Києві зменшили швидкість електросамокатів

самокат, Київ

У Києві всі сервіси прокату знизили максимальну швидкість електросамокатів до 20 км/год. Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, зниження швидкості було одним з положень Меморандуму, який оператори прокату самокатів підписали з міською радою. Раніше на самокатах можна було розганятися до 35 км/год.

Крім того, компанії повинні запровадити зони, де рух взагалі забороняється або обмежується до 14 км/год. Наразі чотири з семи операторів виконали цю умову. Решта зроблять це протягом місяця.

Система електротранспорту самостійно зупиняє його або знижує швидкість після відповідного GPS-сигналу.

Більшість сервісів уже частково забезпечили електросамокати номерними знаками. На думку заступника голови КМДА, виконання домовленостей сприятиме підвищенню безпеки киян під час пересування містом.

електросамокати правила руху

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Джерело: КМДА

Фото: УНІАН

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