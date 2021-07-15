За сутки, 14 июля, мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на востоке Украины почти 500 нарушений режима тишины. В Донецкой области враг 395 раз открывал огонь, также зарегистрировано 46 взрывов.

На Луганщине представители мониторинговой миссии зафиксировали 99 нарушений. Вооруженные формирования РФ препятствовали работе ОБСЕ на четырех блокпостах на юге Донецкой области. Также боевики пытались блокировать сигнал GPS беспилотников миссии.

Несоблюдение договоренностей также фиксировали на участке разведения в районе Золотого. Оккупанты открывали огонь при перевозке сотрудников Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в Ясиноватую.

В этот день в Донбассе получили ранения двое бойцов. Состояние одного из военнослужащих удовлетворительное, второго — тяжелое. За его жизнь сейчас борются врачи.

Обстрел произошел недалеко Луганского — оккупанты использовали минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

В среду, 14 июля, боевики 10 раз нарушили режим тишины в Донбассе. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Источник: ОБСЕ

Фото: ОБСЕ