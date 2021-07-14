С начала суток 14 июля российские наемники 10 раз нарушили режим тишины в зоне ООС. В результате обстрелов ранены двое украинских бойцов, за жизнь одного из них борются врачи.

Военным оказали медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение.

— Состояние одного раненого — удовлетворительное, другой — тяжелый, — уточнили в штабе ООС.

Оккупанты сегодня дважды обстреливали украинские позиции неподалеку Луганского из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков враг применял автоматические станковые гранатометов, в районе Новогригорьевки — артиллерию калибра 122 мм и 120-е минометы, неподалеку Светлодарска — минометы 82-го калибра.

Неспокойно было также вблизи Водяного, Донецка, Красногоровки, Новоалександровки и Старогнатовки.

На все обстрелы боевиков украинские бойцы открывали ответный огонь.

Фото: Штаб ООС