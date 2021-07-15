За добу, 14 липня, моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала на сході України майже 500 порушень режиму тиші. У Донецькій області ворог 395 разів відкривав вогонь, також зареєстровано 46 вибухів.

На Луганщині представники моніторингової місії зафіксували 99 порушень. Збройні формування РФ перешкоджали роботі ОБСЄ на чотирьох блокпостах, що на півдні Донеччини. Також бойовики намагалися блокувати сигнал GPS безпілотників місії.

Недотримання домовленостей також фіксували на ділянці розведення в районі Золотого. Окупанти відкривали вогонь під час перевезення співробітників Донецької фільтрувальної станції (ДФС) в Ясинувату.

У цей день на Донбасі отримали поранення двоє бійців. Стан одного з військовослужбовців задовільний, другого – важкий. За його життя наразі борються лікарі.

Обстріл стався неподалік Луганського – окупанти використовували міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю

У середу, 14 липня, бойовики 10 разів порушили режим тиші на Донбасі. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Джерело: ОБСЄ

Фото: ОБСЄ