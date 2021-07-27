Финансовая помощь к 1 сентября: у Зеленского анонсировали выплаты многодетным семьям

По инициативе президента Владимира Зеленского власти готовят постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, планируют выделение около 300 млн грн на 150 тыс. детей.

— Понятно, что многодетным семьям готовиться к 1 сентября сложнее, поэтому, чтобы облегчить им подготовку к учебному году, правительство готово выделить по 2 тыс. на ребенка, — отметил пресс-секретарь.

— Постановление проходит последние согласования, но оно должно появиться в ближайшее время, чтобы деньги семьи получили в следующем месяце, — добавил он.

С 1 января 2022 года повысится размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена ​​инвалидность. Такую инициативу поддержали члены правительства во время заседания 7 июля.

Ранее сообщалось, что детям с тяжелыми болезнями повысили размер материальной помощи. Согласно статье 18.7 Закона Украины О государственной помощи семьям с детьми, выплаты получат несовершеннолетние, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы. Помощь получат и дети с тяжелыми врожденными пороками развития.

Дети с редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, дети, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа или паллиативной помощи, также имеют право на увеличенную помощь.