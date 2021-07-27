Фінансова допомога до 1 вересня: у Зеленського анонсували виплати багатодітним сім’ям

За ініціативою президента Володимира Зеленського український уряд готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім’ям.

– Зрозуміло, що таким готувати дітей до 1 вересня найскладніше, тому, щоб полегшити їм підготовку до навчального року, уряд готовий виділити по 2 тис. на дитину, – зазначив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

За його словами, планується виділення близько 300 млн грн на 150 тис. дітей.

– Постанова проходить останні погодження, але вона повинна з’явитися дуже швидко, щоб гроші були вже у наступному місяці, – додав він.

З 1 січня 2022 року підвищиться розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Таку ініціативу підтримали члени уряду під час засідання 7 липня.

Раніше повідомляли, що дітям із тяжкими хворобами підвищили розмір допомоги. Згідно із статтею 18.7 Закону України Про державну допомогу сім’ям із дітьми, виплат потребують неповнолітні, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи. Допомогу отримають ы діти із тяжкими вродженими вадами розвитку.

Діти, що мають рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа чи паліативної допомоги, також мають право на збільшену допомогу.