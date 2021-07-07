С 1 января 2022 года повысится размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность. Такую инициативу поддержали члены правительства во время заседания 7 июля.

В соответствии со статьей 18.7 Закона Украины О государственной помощи семьям с детьми в помощи нуждаются несовершеннолетние, которые страдают от тяжелых перинатальных поражений нервной системы, тяжелых врожденных пороков развития, редких орфанных заболеваний, онкологических, онкогематологических заболеваний, детского церебрального паралича, тяжелых психических расстройств, сахарного диабета I типа (инсулинозависимого), острых или хронических заболеваний почек IV степени, дети, которые получили тяжелую травму, нуждающиеся в трансплантации органа или в паллиативной помощи.

Им было предусмотрено ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Со следующего года размер пособия, согласно c законом 1176-IX, должен быть повышен до двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Изменениями в постановление Кабмина также предусмотрена государственная социальная помощь и пособие на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не сможет предложить им работу.

Кроме того, с 1 января дети погибших участников Революции Достоинства, боевых действий или людей с инвалидностью в результате войны будут получать стипендии.