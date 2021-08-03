Це не самогубство: дівчина Віталія Шишова вперше розповіла про його смерть

Лідер Білоруського дому в Україні Віталій Шишов не міг покінчити життя самогубством, адже в останні місяці життя його психологічний стан був нормальним.

Про це журналістам розповіла дівчина загиблого Божена Жолудь.

– Ми хворіли, але з фінансової сторони, психологічної я не помічала, щоб були проблеми. Я на 100% впевнена, що це не самогубство, – повідомила вона.

Також Божена додала, що Віталій часто звертав увагу на дрібниці, які могли б довести, що за ним стежать.

– У нього були якісь передчуття. Він сидів і дивився у віконце машини: хто приїздить, хто виходить. Ми звертались до СБУ, коли у нас були якісь дивності. Але це були не заяви, а скоріш консультації.

Жодних конфліктних ситуацій, за словами Божени, у Віталія Шишова не було. Водночас вона пригадує, як Віталій розповідав, що за ним можуть стежити люди на автобусі, який він часто помічав.

– Він (Віталій Шишов – Ред.) не підпускав інших, завжди придивлявся до людей. У нього була чуйка на людей.

З Віталієм Шишовим Божена Жолудь познайомилася у Києві, коли той вже очолював Білоруський дім в Україні.