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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Все они вернутся домой: Зеленский об оккупантах Крымского полуострова

зеленський головна

Крым никогда не будет российским, а возвращение полуострова под контроль Украины — это вопрос времени.

Об этом в одном из последних интервью заявил президент Владимир Зеленский.

— Если ты любишь эту страну — ты украинец, если не любишь — ты гость, ты путешественник. Крым — это уникальная природа, море, детство и вкусные рапаны. Я там жил, и это моя земля. Это не их земля, их поколение не будет здесь расти. И умирать они за нашу землю не будут.

Он также отметил, что причастные к оккупации Крыма люди не будут любить его так, как любят украинцы.

Переписывание истории и переименование населенных пунктов полуострова, добавил президент, не поможет сохранить Крым в составе РФ.

— Крым никогда не будет российской территорией, просто никогда. Перепишите историю, переименуйте города, сотрите это из памяти — это будет невозможно. Все они вернутся домой, вопрос времени.

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