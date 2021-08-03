Все они вернутся домой: Зеленский об оккупантах Крымского полуострова

Крым никогда не будет российским, а возвращение полуострова под контроль Украины — это вопрос времени.

Об этом в одном из последних интервью заявил президент Владимир Зеленский.

— Если ты любишь эту страну — ты украинец, если не любишь — ты гость, ты путешественник. Крым — это уникальная природа, море, детство и вкусные рапаны. Я там жил, и это моя земля. Это не их земля, их поколение не будет здесь расти. И умирать они за нашу землю не будут.

Он также отметил, что причастные к оккупации Крыма люди не будут любить его так, как любят украинцы.

Переписывание истории и переименование населенных пунктов полуострова, добавил президент, не поможет сохранить Крым в составе РФ.