Всі вони повернуться додому: Зеленський про окупантів Кримського півострова

Крим ніколи не буде російським, а повернення півострова під контроль України – це питання часу.

Про це в одному із останніх інтерв’ю заявив президент Володимир Зеленський.

– Якщо ти любиш цю країну – ти українець, якщо не любиш – ти гість, ти мандрівник. Крим – це унікальна природа, море, дитинство і смачні рапани. Я там жив, і це моя земля. Це не їхня земля, їхнє покоління не буде тут рости. І вмирати вони за нашу землю не будуть.

Він також зауважив, що причетні до окупації Криму люди не любитимуть його так, як люблять українці.

Переписування історії та перейменування населених пунктів півострова, додав президент, не допоможе зберегти Крим у складі РФ.