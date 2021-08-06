В этом году по случаю 30-леттия независимости украинцев ожидают длинные выходные. Их будет четыре, но один из выходных придется отработать.

День независимости в этом году выпадает на вторник. В связи с этим правительство решило сделать выходным и понедельник. Таким образом украинцы будут иметь длинные выходные с 21 по 24 августа.

При этом суббота, 28 августа, будет рабочим днем. Этот день Украина отработает за выходной 23 августа.

Всего в августе 2021 года в Украине будет 21 рабочий день и 10 выходных.

Как Украина будет праздновать День Независимости

День Независимости Украины 2021 начнут праздновать еще с 22 августа. В течение этих дней по всей стране состоится более 150 праздничных мероприятий.

Какие мероприятия запланированы на 24 августа — афишу на День Независимости 2021 смотрите на Фактах ICTV.