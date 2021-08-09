Семь случаев Дельты во Львовской области: врачи дали рекомендации

Медики зафиксировали по меньшей мере семь случаев лабораторно подтвержденных случаев заражения местных жителей штаммом коронавируса Дельта.

Об этом рассказала глава Львовского областного лабораторного центра Наталья Иванченко-Тимко.

По ее словам, чтобы обезопасить себя нужно придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, а именно:

Сделать прививку не только себе, но и членам своей семьи независимо от возраста;

соблюдать социальную дистанцию;

не пренебрегать масками в помещениях;

соблюдать правила гигиены.

при малейших проявлениях ОРЗ – оставайтесь дома и сообщите семейному врачу;

не пренебрегайте рекомендациями эпидемиолога, сообщившего, что вы были в контакте с больным.

Штамм Дельта был зафиксирован у двоих людей, вернувшихся из РФ и из Великобритании, у одного человека, приехавшего из США, а еще две женщины не покидали пределы Украины.