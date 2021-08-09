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Факты / Украина
Дмитро Кудрявцев |

Семь случаев Дельты во Львовской области: врачи дали рекомендации

коронавірус

Медики зафиксировали по меньшей мере семь случаев лабораторно подтвержденных случаев заражения местных жителей штаммом коронавируса Дельта.

Об этом рассказала глава Львовского областного лабораторного центра Наталья Иванченко-Тимко.

По ее словам, чтобы обезопасить себя нужно придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, а именно:

  • Сделать прививку не только себе, но и членам своей семьи независимо от возраста;
  • соблюдать социальную дистанцию;
  • не пренебрегать масками в помещениях;
  • соблюдать правила гигиены.
  • при малейших проявлениях ОРЗ – оставайтесь дома и сообщите семейному врачу;
  • не пренебрегайте рекомендациями эпидемиолога, сообщившего, что вы были в контакте с больным.

Штамм Дельта был зафиксирован у двоих людей, вернувшихся из РФ и из Великобритании, у одного человека, приехавшего из США, а еще две женщины не покидали пределы Украины.

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Фото: Depositphotos

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