Семь случаев Дельты во Львовской области: врачи дали рекомендации

Медики зафиксировали по меньшей мере семь случаев лабораторно подтвержденных случаев заражения местных жителей штаммом коронавируса Дельта.
Об этом рассказала глава Львовского областного лабораторного центра Наталья Иванченко-Тимко.
По ее словам, чтобы обезопасить себя нужно придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения, а именно:
- Сделать прививку не только себе, но и членам своей семьи независимо от возраста;
- соблюдать социальную дистанцию;
- не пренебрегать масками в помещениях;
- соблюдать правила гигиены.
- при малейших проявлениях ОРЗ – оставайтесь дома и сообщите семейному врачу;
- не пренебрегайте рекомендациями эпидемиолога, сообщившего, что вы были в контакте с больным.
Штамм Дельта был зафиксирован у двоих людей, вернувшихся из РФ и из Великобритании, у одного человека, приехавшего из США, а еще две женщины не покидали пределы Украины.