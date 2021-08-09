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Факти / Україна
Дмитро Кудрявцев |

Сім випадків Дельти у Львівській області: лікарі дали рекомендації

коронавірус

Медики зафіксували щонайменше сім випадків лабораторно підтверджених випадків зараження місцевих мешканців штамом коронавірусу Дельта.

Про це розповіла голова Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко-Тимко.

За її словами, щоб убезпечити себе потрібно дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, а саме:

  • Зробити щеплення не тільки собі, а й членам своєї родини незалежно від віку;
  • дотримуватися соціальної дистанції;
  • не нехтувати масками у приміщеннях;
  • дотримуватися правил гігієни.
  • при симптомах ГРЗ – залишайтеся вдома та повідомте сімейного лікаря;
  • не нехтуйте рекомендаціями епідеміолога, який повідомив, що ви були в контакті з хворим.

Штам Дельта було зафіксовано у двох осіб, які повернулися з РФ та Великобританії, в однієї людини, яка приїхала із США, а ще двох жінок, які не покидали межі України.

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Фото: Depositphotos

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