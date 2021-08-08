Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Вечная память: Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти художника Ройтбурда

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Twitter слова ссоболезнования по поводу смерти художника Александра Ройтбурда.

Зеленский сказал, что Ройтбурд сделал музей художественным пространством — интересным для каждого.

— Не стало Александра Ройтбурда, талантливого художника и директора Одесского художественного музея. Он доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Его смерть — большая потеря для украинского искусства. Вечная память, — написал президент.

Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника та директора Одеського художнього музею. Він довів, що музей можна зробити мистецьким простором, цікавим для широкої аудиторії. Його смерть – велика втрата для українського мистецтва. Вічна пам’ять. pic.twitter.com/LPprKUUkop

8 августа на 60-м году жизни скончался Александр Ройтбурд, который возглавлял Одесский художественный музей.

Одним из первых о смерти художника сообщил Украинский режиссер Олег Сенцов.

Информацию о смерти Александра Ройтбурда подтвердили и в музее.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка