Вечная память: Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти художника Ройтбурда

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Twitter слова ссоболезнования по поводу смерти художника Александра Ройтбурда.

Зеленский сказал, что Ройтбурд сделал музей художественным пространством — интересным для каждого.

— Не стало Александра Ройтбурда, талантливого художника и директора Одесского художественного музея. Он доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Его смерть — большая потеря для украинского искусства. Вечная память, — написал президент.

Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника та директора Одеського художнього музею. Він довів, що музей можна зробити мистецьким простором, цікавим для широкої аудиторії. Його смерть – велика втрата для українського мистецтва. Вічна пам’ять. pic.twitter.com/LPprKUUkop

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2021

8 августа на 60-м году жизни скончался Александр Ройтбурд, который возглавлял Одесский художественный музей.

Одним из первых о смерти художника сообщил Украинский режиссер Олег Сенцов.

Информацию о смерти Александра Ройтбурда подтвердили и в музее.