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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Вічна пам’ять: Зеленський висловив співчуття щодо смерті художника Ройтбурда

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський написав в своєму Twitter слова співчуття с приводу смерті художника Олександра Ройтбурда.

Зеленський сказав, що Ройтбурд зробив музей художнім простором – цікавим для кожного.

– Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника та директора Одеського художнього музею. Він довів, що музей можна зробити мистецьким простором, цікавим для широкої аудиторії. Його смерть – велика втрата для українського мистецтва. Вічна пам’ять, – написав президент.

Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника та директора Одеського художнього музею. Він довів, що музей можна зробити мистецьким простором, цікавим для широкої аудиторії. Його смерть – велика втрата для українського мистецтва. Вічна пам’ять. pic.twitter.com/LPprKUUkop

8 серпня на 60-му році життя помер Олександр Ройтбурд, який очолював Одеський художній музей.

Одним з перших про смерть художника повідомив українській режисер Олег Сенцов.

Інформацію про смерть Олександра Ройтбурда підтвердили і в музеї.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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