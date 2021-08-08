Вічна пам’ять: Зеленський висловив співчуття щодо смерті художника Ройтбурда

Президент України Володимир Зеленський написав в своєму Twitter слова співчуття с приводу смерті художника Олександра Ройтбурда.
Зеленський сказав, що Ройтбурд зробив музей художнім простором – цікавим для кожного.
– Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника та директора Одеського художнього музею. Він довів, що музей можна зробити мистецьким простором, цікавим для широкої аудиторії. Його смерть – велика втрата для українського мистецтва. Вічна пам’ять, – написав президент.
Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника та директора Одеського художнього музею. Він довів, що музей можна зробити мистецьким простором, цікавим для широкої аудиторії. Його смерть – велика втрата для українського мистецтва. Вічна пам’ять. pic.twitter.com/LPprKUUkop
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2021
8 серпня на 60-му році життя помер Олександр Ройтбурд, який очолював Одеський художній музей.
Одним з перших про смерть художника повідомив українській режисер Олег Сенцов.
Інформацію про смерть Олександра Ройтбурда підтвердили і в музеї.