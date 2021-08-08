В воскресенье, 8 августа умер Александр Ройтбурд — известный украинский художник и директор Одесского художественного музея. Ему было 59 лет.

О смерти художника сообщил украинскоий режиссер Олег Сенцов.

— Александр Ройтбурд. R.I.P., — написал Сенцов на своей странице в Facebook.

Информацию о смерти Александра Ройтбурда подтвердили в Одесском художественном музее.

Обновлено в 10.01. Соболезнования по поводу смерти художника выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Трудно поверить. Из жизни ушел гений и удивительный человек. Он влюбил в искусство сотни тысяч человек. Помню, как буквально недавно мы проходили по залам Его музея, он вдохновенно рассказывал о выставке современного искусства, которая вот-вот начнется, планировали, а сегодня Большого Художника больше нет с нами, — написал Ткаченко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Александр Ройтбурд последнее время болел, но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы — не только развития и реставрации Одесского художественного музея.

— Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам. А еще — горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память. Соболезнования родным, коллегам, друзьям… для всех нас это огромная потеря. Грустно, — добавил Ткаченко.

Александр Ройтбурд и Одесский художественный музей

Александр Анатольевич Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе. Он окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.

В 2017-м Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 Одесская облгосадминистрация подписала с ним контракт на 5 лет.

Крыша в дырах, полиэтилен и ведра на полу. В таком состоянии застал Серебряковский зал Одесского художественного музея тогда еще новоизбранный директор Ройтбурд.

За полтора года аварийную галерею он превратил в современный культурный центр Одессы. Там происходят литературные и музыкальные вечера, лекции лидеров мнений. Музейщики устроили бесплатный день и к ним последовало еще больше посетителей.

Доход музея вырос и перевалил за миллион гривен. Львиную долю поступлений получили благодаря конкурсным программам и меценатам.

Впрочем, в 2019-м депутаты проголосовали за освобождение Ройтбурда с должности директора и всколыхнули художественную сообщество.

В феврале 2020 Приморский районный суд Одессы отменил решение облсовета об увольнении художника, и Ройтбурд остался директором музея. Но позже апелляционный суд отменил это решение.

В декабре 2020-го Ройтбурда снова восстановили в должности руководителя музея.

Фото: Zenko Foundation